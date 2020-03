Il Torino ricorda la tripletta di Immobile: "In che anno eravamo?" - VD

Era il 22 marzo del 2014 e Ciro Immobile, che in quella stagione indossava la maglia del Torino, siglava la sua prima tripletta in Serie A in una gara contro il Livorno. Il bomber della Lazio ritrova, in quell'occasione, la rete dopo oltre un mese e supera Tevez in vetta alla classifica cannonieri con 16 centri. I granata tornano a vincere dopo quattro turni: il match inizia con lo sciopero della Maratona per protesta contro i torti arbitrali. Il gol di Siligardi arriva nel finale quando ormai il Torino ha i tre punti praticamente in cassaforte. A distanza di sei anni da quella partita, il club ha ricordato la tripletta dell'attaccante sul proprio profilo Instagram, mettendo alla prova i tifosi: "In che anno eravamo?".

