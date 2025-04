Lazio, Lazzari: "Vittoria pesante. Quarto posto? Se manteniamo questa..."

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine della sfida vinta 0-1 contro l'Atalanta il difensore biancoceleste Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di Sport tv Portugal, intervistato da Andersinho Marques. Ecco le sue parole:

"Partita difficile, l'Atalanta è la squadra più europea del campionato di Serie A; non era facile stare dietro a loro fisicamente. Oggi la Lazio dal primo all'ultimo minuto ha messo in campo tantissima intensità. Abbiamo corso quanto loro, è una vittoria davvero importante e pesante. Qualificazione in Champions? Siamo lì e ce la giochiamo fino alla fine, mancano ancora 7 giornate, quindi ci sono molti punti in palio; però secondo me se riusciamo a mantenere questa intensità e questo livello di gioco non dobbiamo aver paura di niente"