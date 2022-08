Lazio, le impressioni di Cucchi: "Ecco cosa manca. È un errore..."

TUTTOmercatoWEB.com

In questo avvio di campionato la Lazio si è confrontata prima col Bologna, poi con il Torino e in attesa della sfida contro l'Inter e di entrare nel vivo della stagione, si iniziano a formare tra addetti ai lavori e non le prime impressioni su quanto fatto dai biancocelesti finora. Lo ha fatto anche Riccardo Cucchi che attraverso il proprio profilo Twitter ha espresso le sue impressioni su queste due prime giornate. Queste le parole del giornalista: "Impressioni sparse dopo due gare. #Lazio solida e compatta. Manca un po' di velocità di esecuzione. Ma la condizione atletica, non ancora ottimale, incide. È un errore aspettarsi da #Sarri che costruisca una copia del Napoli. Non mi stancherò mai di ripeterlo"

Impressioni sparse dopo due gare. #Lazio solida e compatta. Manca un po' di velocità di esecuzione. Ma la condizione atletica, non ancora ottimale, incide. È un errore aspettarsi da #Sarri che costruisca una copia del Napoli. Non mi stancherò mai di ripeterlo. #TorinoLazio — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) August 21, 2022

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Serie A, Gravina: “Inizio anticipato? Da ripetere, vi dico perché”

Calciomercato, tutto fatto tra Emerson Palmieri e il West Ham: i dettagli