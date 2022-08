Serie A, Gravina: “Inizio anticipato? Da ripetere, vi dico perché”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Rai Radio 1, Gabriele Gravina ha commentato diversi temi tra cui l’inizio anticipato del campionato. Queste le parole del presidente della Figc: “C'era un po' di scetticismo alla vigilia di questo campionato, ma le preoccupazioni per temperatura, anticipi e preparazioni sono state spazzate via per una certezza: il campionato è partito con grandissimo seguito dei tifosi e nelle migliori condizioni possibili. Credo che questo sia da ripetere nella prossima stagione, ma questo dipende dalla Lega di Serie A. È comunque da non dimenticare che alla fine ci sarà Germania 2024”

ENTUSIASMO - “Di nuovo stiamo riscoprendo la voglia di calcio. Tanta gente è presente all'interno degli stadi, con entusiasmo e consapevolezza delle nostre società di offrire un prodotto diverso. L'inizio evidenzia che tutto si sta delineando con la formazione di tre blocchi di classifica che sta generando grande interesse nei campionati di A e B. E anche la Serie C, quando inizierà , sarà avvincente"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Roma, Afena Gyan risponde agli attacchi: "Parlate senza sapere!"

Serie A, ecco le coppie del gol: la Lazio domina su tutti