Serie A, ecco le coppie del gol: la Lazio domina su tutti

Le coppie nel calcio possono essere fondamentali, Mancini e Vialli insegnano. la Lazio ne ha due che in Serie A dominano da anni sulle altre...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Nel calcio ci sono coppie che hanno fatto la storia, soprattutto quando di mezzo c'era il gol. Quando si pensa a due giocatori con grande intesa e capacità di andare a rete, non si può non far riferimento a Roberto Mancini e Gianluca Vialli, protagonisti ai tempi della Sampdoria. Da quest'estate, invece, l'attenzione degli appassionati si è spostata su quella che viene chiamata la "Lu-La", ovvero la coppia composta da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, tornata a giocare insieme quest'anno, dopo il ritorno del belga in neroazzurro.

Sono altre, però, le coppie che, dal 2019/2020 a oggi, hanno dominato in Serie A con la loro combinazione tra gol e assist e, come si evince dalla classifica stilata da Kickest, le due più affiatate delle ultime tre stagioni sono entrambe della Lazio. La prima è quella composta da Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic, capace di produrre da sola ben 15 gol, subito dietro, invece, c'è quella che vede protagonisti con 13 reti sempre il capitano biancoceleste, ma stavolta al fianco Luis Alberto. Due assist-man e un finalizzatore, quest'ultimo in grado, però, di mettersi anche al servizio della squadra e servire ai propri compagni i palloni giusti da spingere in rete. La Lazio, da anni grande macchina da gol, può vantare, dunque, due grandi coppie in grado di fare la differenza con il loro affiatamento.