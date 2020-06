Lazio, Ledesma: "Bravo Inzaghi, ha costruito una squadra per vincere lo Scudetto"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l’ex Lazio Ledesma: “È stato un periodo difficile, anche per la scuola calcio. Abbiamo cercato di stare il più vicino possibile ai ragazzi. Sono costante che nonostante le paure e i protocolli in tanti stanno scalpitando per ripartire. Io credo tantissimo in questo progetto, vogliamo creare qualcosa di diverso e ci stiamo riuscendo. Fare l’allenatore? È una strada che mi piace, devo ancora crescere molto. Ora sto capendo cosa significa lavorare veramente, fino a poco tempo fa ero un privilegiato”.

LAZIO - “C’è incertezza per la ripartenza, però sicuramente c’è l’entusiasmo di ripartire. I giocatori e lo staff hanno avuto anche il tempo di realizzare dove si trovano, di capire che non è più un sogno. C’è però l’incognita dell’aspetto fisico, di come gestire questo mini torneo finale. La Juventus è la più attrezzata, ma anche per loro c’è incertezza. La Lazio era la squadra più in forma, lo hanno dimostrato numeri e prestazioni. Peccato per l’assenza del pubblico. Chi mi ha più colpito? Dico che Milinkovic ha dato quell’equilibrio in campo che prima non c’era. Inzaghi è stato bravo a capire come disporre le pedine in campo, lasciando anche più libertà a Luis Alberto. Questa è una delle chiavi del successo di questa Lazio. Inzaghi è stato bravo, ha costruito una squadra che oggi può vincere lo Scudetto. Non è da tutti, quello italiano è uno dei campionati più tosti al mondo”.

CHAMPIONS LEAGUE - “Questa Lazio è più attrezzata anche economicamente da quella che ho conosciuto io. Ci sarà un lavoro diverso anche sul calciomercato. Noi non avevamo fatto praticamente acquisti. Il calcio è cambiato, secondo me a livello societario oggi c’è la consapevolezza che fare un torneo del genere richiede innesti importanti. La Lazio come società è ora più consapevole”.