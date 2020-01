Lazio, Ledesma: "Contento per la Supercoppa. Cataldi? Può fare ancora di più"

Un 2019 chiuso col botto: la Lazio ha conquistato la Supercoppa italiana. Ora il campionato è alle porte, i biancocelesti dovranno tornare in campo concentrati. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Ledesma: "Contento per la vittoria in Supercoppa italiana, l'ho seguita in famiglia e abbiamo passato una bellissima serata. Mio figlio è laziale dentro, è stato contentissimo. Cataldi? Mi fa piacere per il suo cammino. Penso che possa fare ancora di più, diventare qualcosa in più di una semplice riserva. Lui ha scelto di rimanere e spero sia la decisione giusta. La finale ha ripagato questa scelta, ma deve essere l'inizio di una nuova strada per imporsi di più. La Lazio ha bisogno di ricambi di un certo livello che non facciano rimpiangere i titolari".

