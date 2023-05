Lazio, Ledesma: "Oggi un'emozione unica. Ho fatto fatica ad entrare in campo"

Fonte: S.S.Lazio

Dieci anni fa la Lazio festeggiava la vittoria della Coppa Italia vinta contro la Roma. In occasione della ricorrenza allo Stadio Olimpico sono arrivati gli eroi di quel 26 maggio indelebile. Ai microfoni di Lazio Style Channel ha parlato così Cristian Ledesma: "Bellissimo incontrare la nostra gente. Per me è la prima volta dopo l'ultima partita all'Olimpico, è un'emozione unica, ho fatto fatica ad entrare perché ci sono troppi ricordi. La coppa è sempre bella e sempre bello condividerla. Coi compagni abbiamo fatto quello che dovevamo fare. La maglia è bellissima, siamo un po ingrassati ma l’importante è ciò che c’è sul petto”.