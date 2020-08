Lazio, Leiva non si ferma: il brasiliano continua ad allenarsi in Spagna - VD

I calciatori della Lazio si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza prima del ritorno a Formello e l'inizio del ritiro ad Auronzo di Cadore. Tuttavia, Lucas Leiva non ha alcuna intenzione di rilassarsi troppo. E allora, sta alternando mare e sole con la propria famiglia a esercizi in campo in compagnia del figlio Lucas e del proprio preparatore. I video pubblicati su Instagram ne sono la conferma: il brasiliano vuole tornare agli ordini di mister Simone Inzaghi al massimo della condizione. E per raggiungere il suo traguardo è disposto a tutto. Anche ad allenarsi in vacanza.

