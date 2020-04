Lazio, Leiva saluti a Malta: "Grazie del vostro sostegno"

I tifosi della Lazio in tutto il mondo. Da New York a fino alla Macedonia, passando per Malta. E proprio a questi ultimi, Lucas Leiva ha mandato un messaggio video. In questo momento di quarantena forzata per tutti, il calciatore brasiliano ci ha tenuto a salutare con affetto i tifosi all'estero: "Ciao ragazzi, vorrei mandare un saluto al Lazio Club di Malta, grazie per il vostro sostegno e forza Lazio sempre".

