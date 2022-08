Lazio, Leonetti sul mercato: "Finora non ha portato chissà cosa, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani prenderà il via la nuova stagione della Serie A. C'è attesa tra i club e i tifosi, tante le aspettative che si sono create in relazione soprattutto al mercato fatto finora dalle società. Nel corso della sua analisi ai microfoni di TMW, il giornalista Franco Leonetti ha manifestato le sue previsioni su quello che sarà il campionato della Lazio. Queste le sue considerazioni: "Il tris Napoli, Lazio e Atalanta poi se riusciranno ad acquisire giocatori importanti da qui a fine mercato potrebbero fare un exploit. Dalla Lazio ci si deve attendere qualcosa, è il secondo anno di Sarri ma il mercato non ha portato chissà che cosa, ha una situazione particolare con entrambi i portieri cambiati".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Lotito: “Milinkovic a 50 milioni non lo vendo. Luis Alberto…”

Atalanta, si complica la situazione per Palomino: l'esito delle controanalisi