Atalanta, si complica la situazione per Palomino: l'esito delle controanalisi

Nel mese scorso la Nado (Organizzazione nazionale antidoping) aveva svolto delle analisi in casa dell'Atalanta a Zingonia, dalle quali era risultata la positività di Palomino al Clostebol Metabolita. In seguito alla notizia, il club bergamasco aveva comunicato che il giocatore avrebbe richiesto le controanalisi del campione B e la relativa documentazione. A distanza di tempo, le controanalisi sono state effettuate e l'esito di queste ha confermato la positività al doping del giocatore che ora rischia una grossa sanzione: fino a due anni di squalifica, 4 nel caso in cui fosse riscontrata l'intenzionalità. Non resta che attendere per capire come si evolverà la vicenda.