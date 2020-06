Lazio, l’ex Fascetti: “I biancocelesti non avranno cali. Punto su Milinkovic”

Entrato nella storia della Lazio, e nel cuore dei tifosi biancocelesti, Eugenio Fascetti, ex allenatore che guidò nell’insperata e clamorosa salvezza la squadra dei -9, ha ricordato quegli anni: “Arrivammo sfiniti a fine campionato, ma la società e i tifosi furono bravi a non farci sentire la pressione e riuscimmo a salvarci”

LA LAZIO DI OGGI – “La preparazione sarà un’incognita - riporta la rassegna stampa di Radiosei - ma la Lazio non avrà cali, ha giocatori forti e veri di grandissima qualità, e giocheranno sempre o quasi. Inzaghi è bravo, Immobile e Luis Alberto sono garanzie, ma punto su Milinkovic per il finale. La Champions è alla portata, e per lo scudetto i biancocelesti dovranno provarci, nonostante la Juve abbia un punto in più e lo scontro diretto da giocare in casa”.