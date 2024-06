Lazio, Liverani: "Baroni arriva in un ambiente ostile". Su Tchaouna...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

In collegamento ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex tecnico della Salernitana ed ex calciatore della Lazio Fabio Liverani. In particolare ha parlato del prossimo arrivo sulla panchina biancoceleste di Marco Baroni, al posto di Igor Tudor, e dell'imminente acquisto di Loum Tchaouna. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Oggi ho letto le dichiarazioni del presidente e credo che sia stato diretto. Alla fine rispetto a Tudor aveva un pensiero con cui non poteva andare d’accordo. Da una parte sembra brutto, ma forse è meglio aver fatto questo: per il bene di tutti è meglio interrompere. Andare avanti con questa incompatibilità rischi di buttare tutta la stagione. Non era più possibile andare avanti e hanno fatto la scelta giusta”.

“Sarri, Tudor e Baroni hanno tre idee completamente diverse. Baroni ha sempre valorizzato il gruppo che aveva a disposizione. Guardando le stagioni, meriterebbe la panchina d’oro per quanto fatto a Verona. Ha fatto un lavoro davvero molto importante. Sono comunque due realtà molto diverse, è totalmente un’altra cosa. La Lazio ho avuto la fortuna di poterla vivere, so quella che è la piazza, la gente e quello che vuole. Dovrà giocare per vincere e obiettivi importanti. A Verona aveva pazienza e ambiente unito, a Roma invece c’è più difficoltà”.

“Pregi e difetti di Baroni? Mi fermo su quello che ho visto. Non ho visto difetti calcisticamente parlando, ma erano situazioni diverse. È difficile capire l’impatto che può avere su una piazza e su un ambiente. Se vediamo l’altra sponda, hanno preso un allenatore che sembrava non potesse allenare. E invece oggi ha fatto un ottimo lavoro. È difficile dare giudizi a priori. La piazza aveva bisogno di sentirsi legata a qualcosa, si deve identificare. In questo momento è difficile, il problema vero adesso è questo. Baroni arriva in un ambiente ostile, negativo, difficile. Non è un compito facile”.

“Tchaouna è un giocatore molto di prospettiva. Ha grande velocità, buona tecnica, deve ancora imparare a giocare in certe situazioni. Parliamo comunque di un 2003 e credo che per la Lazio sia un grande investimento. Ha tutte le qualità, va fatto crescere. Per lui è uno step molto superiore. È evidente che nella stagione della Salernitana è l’unica nota positiva, ma credo che la linea di Tchaouna sia giusta per il progetto della Lazio”.