Lazio | Liverani: "L'addio di Immobile? In Turchia non per soldi. E ora..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Intervenuto ai microfoni di Tag24, Fabio Liverani ha affrontato tanti temi, tra cui l'addio di Ciro Immobile. L'allenatore ha spiegato: "Credo che sia difficile nel calcio avere grande riconoscenza, ma Ciro è la storia attuale della Lazio. Ha dato un grande esempio, sia in campo che fuoroi e ha trasmesso valori importanti. L’ultima stagione non è stata la migliore, ma non ci possiamo scordare le prime 7. Se la situazione ha accontentato tutti, credo che sia meglio così".

"Non penso che abbia preso questa decisione per questioni economiche. A Roma aveva un buon ingaggio. E’ vero che al Besiktas va a prendere di più, ma non penso che sia stato questo a far pendere l’ago della bilancia verso la Turchia. Conoscendo Ciro credo invece che lui non volesse far finire male un percorso straordinario. Lui ha bisogno di sentirsi importante, da capitano, da recordman e da leader. Non poteva essere accantonato, non sarebbe stata la giusta uscita di scena. Penso sia meglio chiudere al top. Ciro troverà nuovi stimoli, non vuole abdicare. La Lazio da canto suo ha fatto delle scelte e ora si è liberata dall’ombra di Immobile".

"Non è facile perchè io conosco la piazza e non si può cancellare ciò che è stato storia. Le pressioni saranno tante. Servirà carattere e personalità. Scendere in campo al posto di Ciro non sarà semplice per nessuno. Con Castellanos, Noslin e Tchaouna credo che l’attacco sia completo. Non conosco le idee della Lazio, ma non mi aspetto un nome importante, che possa andare a sostituire l’immensità di Ciro".

TORNA ALLA HOMEPAGE