Lazio, Lopez: "Bilancio positivo. A Correa manca solo quel guizzo..."

Non solo Bologna, l'ex centrocampista della Lazio Antonio Lopez ha una visione d'insieme sulla prima parte della stagione biancoceleste. Però al rientro dalle nazionali attenzione all'Atalanta. Ecco le sue parole a Lazio Style Channel: "La sosta arriva nel momento giusto per la Lazio. Sono mancati alcuni punti per episodi, ma il bilancio credo sia positivo, vedendo anche la prestazione della squadra. A Correa manca solo il cinismo, il guizzo vincente. Sono contento per Immobile, è tornato ai suoi livelli abituali. Il quarto posto dista appena due punti, il campionato è ancora lungo e c'è tempo per recuperare. Il ko di Ferrara è quello che brucia di più, bisogna migliorare qualcosa in fase difensiva" - poi sui nerazzurri aggiunge - "Dopo la sosta ci sarà l'Atalanta, un avversario ostico. I nerazzurri sono impressionanti, allenati bene da Gasperini e con un Zapata impressionante”.

