Lazio, Lopez: "Contro la Sampdoria crocevia importante della stagione"

L'ex centrocampista biancoceleste, Antonio Lopez, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "La Lazio è stata brava nel credere in Immobile: la Società e il tecnico, come sempre di comune accordo, hanno puntato forte sull’attaccante quando era reduce da alcune esperienze non proprio positive.La gara di sabato con la Sampdoria rappresenta già un crocevia importante per evitare di scendere in campo nelle gare successive già con l’obbligo di dover rincorrere. Per i biancocelesti non ci sarà il rischio di pensare già al Borussia, i giocatori scenderanno in campo concentrati solo sulla sfida con la squadra blucerchiata”.