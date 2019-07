Lazio, Lopez: "Felice per Radu. Vavro mi ha impressionato"

Lazio in campo per prepararsi alla prossima stagione, con il calciomercato che fa da sfondo. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto l'ex biancoceleste Lopez: "Felice per Radu, complimenti alla società, è la notizia più bella degli ultimi tempi. La Lazio può solo trarre beneficio da questo importante recupero. Una telenovela chiusa nel migliore dei modi grazie alla bravura della Lazio e del suo presidente".

ALLENAMENTO - "Le amichevoli servono per capire e comprendere i meccanismi richiesti dal mister, soprattutto per i nuovi acquisti. Vavro e Lazzari sono gli osservati speciali di questo ritiro essendo i due nuovi innesti, sono papabili titolari per il futuro. Per raggiungere il top della forma bisognerà aspettare un po', impossibile essere pronti da subito".

LUIZ FELIPE E VAVRO - "Lui è un grandissimo giocatore, mi è sempre piaciuto, questo potrebbe essere l'anno della consacrazione. Vavro mi ha impressionato nell'amichevole contro l'Auronzo di Cadore, sarà un calciatore importante per la prossima stagione".

LAZIO, QUARTO GIORNO DI AURONZO

LAZIO, IL CALCIOMERCATO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE