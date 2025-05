Lazio, Lotito chiede udienza a Papa Leone XIV: i dettagli

A pochi giorni dall'elezione del nuovo pontefice, dopo il comunicato rilasciato per accogliere il 267° Papa della storia della Chiesa Cattolica, la Lazio starebbe lavorando per celebrare l'elezione di Papa Leone XIV. Come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, il presidente biancoceleste Claudio Lotito si sarebbe già messo all’opera per portare tutta la squadra a San Pietro per un’udienza davanti a Papa Leone XIV, proprio come accadde con Papa Francesco.

