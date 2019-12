Lazio, Lotito: "Milinkovic patrimonio della società". Ma Pepe ironizza ...

Claudio Lotito è stato ospite di Pierluigi Pardo nel programma Tiki Taka su Canale 5. Il presidente biancoceleste ha parlato a 360° del periodo d'oro della sia squadra. Campionato, stadio e l'immancabile calciomercato sono i temi affrontati dal numero uno dei capitolini che ha risposto alle curiosità degli opinionisti. Tra queste, anche Wanda Nara ha stuzzicato il presidente su Sergej Milinkovic Savic chiedendo quale fosse il suo prezzo. Il patron è stato secco nella risposta: "Quanto costa Milinkovic? Non stiamo al supermercato che paghi uno e prendi due. Milinkovic è un patrimonio della società che sta bene dove sta, nessuno l’ha messo mai in vendita”. Nessuna apertura nonostante la showgirl, moglie e agente di Mauro Icardi, provi a rilanciare con le parole di qualche tempo fa di Lotito che valutava il serbo almeno 100 milioni. All'interno del botta e risposta si sente nitidamente la voce di Simone Pepe che, pensando di non aver il microfono aperto, commenta la domanda dell'argentina sui 100 milioni: "Capirai adesso... 140". Cifre e voci che rimangono tali perché il Sergente continua a far sognare i tifosi biancocelesti con le sue gesta.

