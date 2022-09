Lazio, Lotito multitasking: tra Verona e sanità pubblica in Molise - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio torna a tuffarsi negli impegni nazionali, ora la Serie A dopo l'entusiasmante successo all'esordio in Europa League. Lotito gongola e lavora, mettendo in risalto il suo miglior profilo, quello del multitasking. Mai mollare, fedele al motto del tifo laziale, ma soprattutto al suo credo, quello della politica del fare. Mai domo e mai rinunciatario, in nessuno dei suoi impegni, sia che si chiamino Lazio, sia che si rivolgano alla sua nuova sfida sociale e politica. In casa contro il Verona per scalare posizioni in classifica con la Lazio e in video sul web per rilanciare la sua candidatura in Molise. Finita nel mirino del suo programma questa volta è la sanità pubblica (clicca qui per vedere il video), troppo spesso dimenticata e trascurata. Questo in particolare in quei territori che lo vedranno confrontarsi alle urne il 25 settembre. "Mai più commissariamento in Molise e soprattutto mai più dimenticare la povera gente bisognosa di cure'" Un grido, una sfida, che come promette quotidianamente in questa battaglia di consensi, "Non vuole assolutamente perdere". Lotito multitasking, presidente della Lazio, impegnato in Lega e soprattutto candidato al Senato della Repubblica: "Quando prendo un impegno, non mollo mai...", parola sua. Alle urne l'ardua sentenza.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO