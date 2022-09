Lazio, Lotito: scatti da tifosissimo sotto la Monte Mario - FOTO e VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ogni preparatita che si rispetti parte dall'avvicinamento. Un lento cammino verso lo stadio che quando gioca la Lazio parte dai trofei vinti. Una bacheca lunga e gloriosa piena di coppe nazionali, scudetti e coppa delle coppe. Una scelta che resta sistemata in ogni occasione nell'area sottostante la Monte Mario, sotto la grande scritta che campeggia: S.S. Lazio 1900. È l'occasione per scattare foto e immortalarsi per qualche attimo con i gioielli di famiglia. Un momento che oggi ha assaporato anche Enrico Lotito, figlio del patron e soprattutto nuovo Direttore Generale del settore giovanile. Lui insieme ad Angelo Fabiani sta ricucendo le trame smagliate della primavera. La Lazio è la Lazio e quando si passa davanti ai suoi trofei è impossibile non fermarsi per omaggiarli. La Lazio è la Lazio e chi la ama e vive per migliorarla non manca mai all'appello.

