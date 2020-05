Lazio, Luis Alberto ballerino per un giorno con una partner d'eccezione - VD

In giorni di attesa in casa Lazio, in vista di una decisione relativa sia agli allenamenti che alla ripresa del campionato, i giocatori stanno trascorrendo il tempo nelle proprie case, continuando a lavorare ma non dimenticandosi di svagarsi e rendere il tutto un po' più leggero. È il caso di Luis Alberto, che ha approfittato della bella giornata di sole per dilettarsi nel ballo insieme alla sua primogenita Martina. A bordo piscina i due hanno improvvisato una coreografia di tutto rispetto. Il video è stato condiviso dalla moglie del centrocampista, Patricia, con i propri seguaci di Instagram:

