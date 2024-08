Lazio, Luis Alberto brilla anche in Qatar: ecco come sta andando il Mago

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Inventa, stupisce e manda in porta i compagni con palloni deliziosi. Luis Alberto cambia nazione, cambia cultura e soprattutto cambia maglia, ma l'attitudine è sempre la stessa. Anche in Qatar il Mago continua a lasciare tutti a bocca aperta con le sue giocate, con quei passaggi per i compagni che altro non devono fare che spingerli in rete. Il suo avvio di stagione con l'Al Duhail è stato incredibile. Nelle prime tre partite sono 5 gli assist messi a segno, 1 all'esordio contro il Qatar SC, 3 contro l'Al-Rayyan SC e un ultimo, a completare il quadro, contro l'Umm Salal SC. Un Luis Alberto in versione assistman - nulla di strano - che sta mancando però in zona gol. Il centrocampista spagnolo, infatti, in queste prime uscite non è ancora riuscito a trovare la via della rete, attesa da tutti i tifosi qatarioti con particolare frenesia. Una piccola mancanza che, però, viene ottimizzata dalla capacità di far segnare gli altri, in attesa che qualcuno gli ricambi il favore e permetta anche a lui di poter esultare.