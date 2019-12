Lazio, Luis Alberto chiude il 2019 da Re degli assist in Europa: i suoi rivali

È il Re, ma sta un po' scomodo su quel trono. D'altronde ci stanno seduti in due. Colpa di Thomas Muller. Eterno bambino di casa Bayern Monaco, ancora al top in Europa. Ma Luis Alberto, eccetto il bavarese, guarda tutti dall'alto. Sono 11 gli assist collezionati dallo spagnolo in questa prima parte di stagione. Tra l'altro, con una o più partite in meno rispetto ai suoi rivali. L'unico che potrebbe scalzare lui e Muller da quella sedia è Kevin De Bruyne: terzo a quota 10, il belga ha ancora due partite a disposizione prima di chiudere il suo 2019. Maledetto “Boxing Day”, verrebbe da dire. Ma ciò che conta e rimarrà per sempre negli annali, è che Luis Alberto si è laureato come l'unico giocatore della storia della Serie A (nell'era delle 20 squadre, ndr) ad andare in doppia cifra di servizi vincenti prima dell'anno nuovo. In questo campionato lo seguono lontanissimi Kulusevski e Pellegrini, rispettivamente a 7 e 6 in Italia. Tra tutte le leghe europee, invece, riescono a entrare nei primi dieci - tra gli altri - calciatori del calibro di Sancho, Di Maria e Son. Tutti chinati ai piedi dell'unico Re. Perché anche quello di Thomas Muller, prima o poi, è un regno destinato a cadere. Di seguito, ecco la top ten europea degli assist-man:

1) LUIS ALBERTO (Lazio) 11

2) MULLER (Bayern Monaco) 11

3) DE BRUYNE (Manchester City) 10

4) SANCHO (Borussia Dortmund) 9

5) DI MARIA (PSG) 7

6) NKUNKU (Red Bull Lipsia) 7

7) KULUSEVSKI (Parma) 7

8) SON (Tottenham) 7

9) SLIMANI (Monaco) 7

10) T. HAZARD (Borussia Dortmund) 7

