Lazio, Luis Alberto mattatore in trasferta: nessuno meglio di lui in Europa

Ancora Luis Alberto. Il calciatore più chiacchierato dell'ultima settimana in casa Lazio ha deciso la sfida contro il Genoa al Ferraris. Si tratta della quinta rete dello spagnolo in trasferta in questa Serie A: non ha (ancora) mai segnato all'Olimpico in stagione. Come riportato da Opta, tra i centrocampisti dei cinque maggiori campionati che hanno segnato solo fuori casa, nessuno ha fatto meglio di lui in quanto a gol fatti. L'unico a tenere il suo passo è Mahdi Camara del Brest (a quota 5).