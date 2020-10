Lazio, Luis Alberto prima dell’Inter: "La concentrazione è importante"

LAZIO SOCIAL - Dopo il ko con l'Atalanta, la Lazio non può più sbagliare. All'Olimpico arriva l'Inter di Antonio Conte, a punteggio pieno dopo i successi con Fiorentina e Benevento, non certo un avversario semplice. I meneghini appaiono in gran condizione, ma le aquile vogliono fare bene. Tra i calciatori più attesi c'è sicuramente Luis Alberto. Lo spagnolo, mercoledì contro la Dea, è sembrato molto nervoso e non ha illuminato il gioco biancoceleste come ci si aspetta da un calciatore con il suo talento e le sue qualità. La sfida con i bergamaschi deve essere messa alle spalle e si guarda già avanti. L'ex Liverpool ha postato una foto dell'allenamento odierno con il messaggio: "La concentrazione prima del match è importante". Il Mago è pronto a illuminare l'Olimpico e a trascinare i suoi compagni verso un'altra impresa.

