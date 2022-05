Lazio, Luis Alberto si tiene in forma e si allena insieme alla moglie - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

E' tempo di relax per i calciatori biancocelesti dopo la fine della stagione. Chi non è impegnato con la propria Nazionale si sta godendo le vacanze tra amore e famiglia. Tra loro c'è anche Luis Alberto partito alla volta della Spagna prima della fine della stagione causa infortunio. Il Mago ha proseguito le cure in terra spagnola e non rinuncia ad allenarsi per farsi trovare pronto in vista della prossima stagione. Così come Immobile anche Luis si tiene in forma con allenamenti casalinghi insieme alla moglie Patricia.