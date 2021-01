Lazio, Luis Alberto: "Vi svelo uno dei miei grandi segreti..." - FOTO

Ha suscitato le curiosità di tutti i suoi followers la storia postata nella giornata di ieri da Luis Alberto che ha mostrato sui social il metodo con cui recupera post gara. Si tratta di una camera iperbarica, ovvero una capsula formato casalingo con il trattamento di ossigenoterapia. Lo stesso spagnolo ha poi spiegato meglio in cosa consiste sul suo profilo Instagram: "Ieri in tanti mi avete chiesto cos'era la macchina dove mi trovavo: è una camera iperbarica di oxyhealth, la uso sempre dopo le partite per tornare nuovamente al 100%. Adesso sapete uno dei miei grandi segreti, ecco com'è il recupero post-partita per me".

