Lazio, Luis Alberto recupera in una camera iperbarica. E il costo...

Come un supereroe. Come, se lo ricorderanno i più nostalgici, usava fare Vegeta nella saga di Dragon Ball. Luis Alberto, per rendere al massimo, sa che deve recuperare al massimo. E allora fuori i metodi antiquati, dentro la tecnologia. Il centrocampista della Lazio ha deciso di utilizzare una camera iperbarica per ricaricare le pile: una capsula formato casalingo con il trattamento di ossigenoterapia. Questo strumento si sta diffondendo sempre di più tra atleti e vip, impiegato anche nei protocolli di recupero da infortuni. E così il mago, dopo le fatiche di Lazio - Fiorentina, è corso a casa per infilarsi nella sua camera iperbarica, che grazie all'ossigeno puro produce gli effetti di un dispositivo ospedaliero. Il costo, come prevedibile, non è per tutti: circa 23 mila euro. Una cifra che Luis Alberto ha deciso di investire per essere sempre al top.