Lazio, Luiz Felipe filosofo sui social: Leiva lo prende in giro e i tifosi... - FOTO

Dopo il giorno di riposo concesso da Sarri in seguito ai 120 minuti contro l'Udinese, la Lazio torna oggi in campo al centro sportivo di Formello per preparare il match delicato e importante contro l'Atalanta, in programma sabato alle 20:45. Non saranno giorni semplici per il Comandante che deve fare i conti con le tante assenze. Una delle certezze sarà la coppia centrale composta da Patric e Luiz Felipe che hanno già giocato in tandem contro Salernitana e Udinese. Il difensore brasiliano, in vista della ripresa degli allenamenti, ha pubblicato un post motivazionale su Instagram scrivendo: "Sogna come se dovessi vivere per sempre, vivi come se dovessi morire domani". Nei commenti il suo amico e connazionale Lucas Leiva lo ha preso in giro aggiungendo: "Sei un filosofo". La foto sui social ha scatenato anche i tifosi biancocelesti che chiedono a gran voce il rinnovo del numero 3. "Rinnova Luiz", "Resta con noi", "Abbiamo bisogno di te". Questi alcuni commenti per il centrale di Sarri in scadenza a giugno 2022e che non ha ancora trovato l'accordo definitivo con la società per il prolungamento del contratto.