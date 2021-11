Lazio, Luiz Felipe punta il Marsiglia: "Focus" - FOTO

Poco più di 48 ore e la Lazio scenderà in campo contro il Marsiglia in vista della quarta gara di Europa League. Una gara fondamentale per la squadra di Maurizio Sarri che vuole la vittoria al Velodrome per agguantare il Galatasaray primo nel girone. Dopo il pari con l'Atalanta a Bergamo ora i biancocelesti sono concentrati sull'Europa come dimostra il post pubblicato da Luiz Felipe su Instagram.

