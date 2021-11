Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Due club pensano a Jony per gennaio"

Tra i calciatori che non fanno parte del progetto della Lazio di Sarri, ma che sono ancora ufficialmente legati al club, c'è Jony. Lo spagnolo, che nella scorsa stagione si è misurato nel campionato iberico tra le fila dell'Osasuna, sembra essere uno degli esuberi più ricercati. Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, su di lui avrebbe messo gli occhi sia il Cadice che lo Sporting Gijon. Il suo contratto, legato ai biancocelesti da un contratto di 1,3 milioni e che scadrà nel giugno del 2023, potrebbe dunque lasciare la Capitale nel corso del mercato di gennaio. L'unico dubbio riguarda le condizioni fisiche di Jony. Il Cadice, in particolare, ha urgente necessità di un esterno che sia immediatamente in grado di scendere in campo, senza troppo tempo a disposizione per adattarsi. Essendo fuori dal progetto, d'altra parte, la Lazio non sembra intenzionata a mettere degli ostacoli all'eventuale operazione.

