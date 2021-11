Lazio, Raul Moro è già nel "mood" Europa League. Pedro sentenzia: "Che classe!" - FOTO

Messo momentaneamente da parte il campionato, la Lazio ha già la testa all'Europa League, e in particolare alla sfida contro il Marsiglia di giovedì. Al Velodrome, la squadra di Sarri non potrà più commettere passi falsi dopo la sconfitta col Galatasaray e il pareggio contro i francesi arrivato all'Olimpico. In attesa di scendere in campo, Raul Moro ha condiviso sul proprio profilo Instagram uno scatto che lo ritrae prima del fischio d'inizio dell'ultima gara europea, per poi aggiungere: "Nel mood Europa League". Puntuale i "like" dei compagni di squadra. Poi il commento di Pedro: "Questo ragazzo ha un sacco di classe".

