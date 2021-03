Lazio, Luiz Felipe spegne 24 candeline: gli auguri della società biancoceleste - FOTO

Luiz Felipe spegne oggi 24 candeline. Il difensore brasiliano, ancora ai box dopo l'operazione alla caviglia eseguita a Monaco di Baviera, è tornato a Roma per tornare a muoversi nel Training Center di Formello e per tornare al più presto a disposizione di mister Inzaghi. Nella speranza di tornare in tempi brevi sul prato verde, il numero 3 si gode il suo ventiquattresimo compleanno. La società biancoceleste lo ha festeggiato con un post sui suoi canali social.