Lazio, Lulic nella storia: ora punta Ledesma e Puccinelli

Senad Lulic è sempre più nella storia della Lazio. Il capitano biancoceleste, con la gara disputata ieri contro il Lecce, è salito a quota 339 con l'aquila sul petto. Il bosniaco ha agganciato la sesta posizione insieme a Luca Marchegiani e Vincenzo D'Amico. Il numero 19 non ha intenzione di fermarsi e adesso il più vicino è Aldo Puccinelli che dista appena tre lunghezze (342, ndr). Non solo perché Lulic è vicino anche alla top ten biancoceleste per presenze in campionato. Senad ha messo insieme 257 gare in Serie A e Cristian Ledesma, che occupa la dieci posizioni, è appena due gradini più sù (259, ndr).

LAZIO, IMMOBILE A CACCIA DEL RECORD DI HIGUAIN

SCARPA D'ORO, LA CLASSIFICA COMPLETA

TORNA ALLA HOMEPAGE