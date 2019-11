Lazio, Ciro Immobile non si ferma: nel mirino il record di Higuain

Ciro Immobile is on fire. L'attaccante biancoceleste sta vivendo un momento d'oro e, con il rigore realizzato contro il Lecce, è salito a quota 14 in campionato. Il bomber di Torre Annunziata domina la classifica marcatori e sta trascinando i propri compagni. Il numero 17 è arrivato a quota 102 con l'aquila sul petto (16 in stagione, ndr) e non sembra voler frenare. Il centravanti ha nel mirino ora Tommaso Rocchi e Bruno Giordano che sono rispettivamente a quota 105 e 108. Ciro sta riscrivendo le statistiche e i record della storia della Lazio. Contro i salentini ha toccato le 200 gare in Serie A, in cui ha segnato ben 113 reti. Nessuno italiano ci era riuscito prima visto che Montella si era fermato a 112, mentre Filippo Inzaghi a 101. Il sogno del bomber, poi, sarebbe quello di battere il primato di Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino detiene il record di reti in una singola stagione di Serie A. Nel 2015/16, con la maglia del Napoli, il sudamericano arrivò a quota 36. Immobile viaggia a una velocità superiore rispetto all'allora numero nove partenopeo. Higuain, infatti, alla dodicesima giornata era fermo a quota nove, quota ampiamente superata dall'attaccante della Lazio. Ciro non deve fermarsi e deve continuare a mettere la propria firma nei tabellini dei prossimi match per trascinare sempre più in alto i propri compagni e impensierire il record dei record.

