Lazio, mal da big: solo 8 punti su 27 contro le prime cinque

La Lazio di Simone Inzaghi cade al Maradona contro un Napoli spumeggiante. Al netto degli errori dell'arbitro Di Bello, rigore generoso e secondo gol irregolare, la prestazione dei biancocelesti non è sufficiente. Subire cinque gol in un match decisivo, avendo così anche l'handicap anche lo scontro diretto a sfavore, non è accettabile. In questa stagione Immobile e compagni soffrono contro le prime cinque in classifica. Sui 27 punti in palio, infatti, i capitolini ne hanno portati a casa solo 8. Due sole vittorie (Napoli all'andata e Atalanta al ritorno), due pareggi (Inter e Juventus in casa nel girone d'andata) e cinque sconfitte. Lunedìì all'Olimpico arriverà il Milan in un altro spareggio Champions da non falllire. La matematica ancora non condanna i ragazzi di Inzaghi, ma per avvicinarla non sono più ammessi passi falsi.