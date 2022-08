Lazio, mancano tre giorni alla sfida col Bologna: l’invito ai tifosi - FOTO

C’è fermento in casa Lazio, mancano solo tre giorni al debutto in campionato contro il Bologna. I biancocelesti avranno l’opportunità di disputare la prima sfida in casa, nel proprio stadio sotto gli occhi attenti e appassionati dei propri tifosi. Quella di domenica si prospetta essere una serata bollente, non sarà, si spera, il caldo ad accenderla ma il calore del popolo laziale che tornerà a colorare gli spalti dell’impianto. È cresciuto notevolmente in questi giorni il numero dei presenti, tra abbonati e paganti, ma c’è ancora tempo per poter acquistare i biglietti e assistere al match. Lo ha ricordato anche la società tramite i canali social ufficiali, allegando al post il link per accedere alla piattaforma dove si possono acquistare i tagliandi.

