Lazio, dopo il Bologna riapre la campagna abbonamenti: le date

RASSEGNA STAMPA - Con 23600 tessere sottoscritte la Lazio è risultata essere la quarta squadra per numero di abbonati. La campagna, prolungata fino al 9 agosto, è partita lentamente, poi ha subito un'accelerata fino a superare l'obiettivo minimo della società dei 20mila. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il reparto marketing biancoceleste ha deciso di dare un'altra possibilità ai tifosi: tra oggi e domani ci sarà una riunione per decidere quando riaprire la campagna abbonamenti in modo tale che non si sovrapponga con la vendita dei biglietti per le singole partite. La finestra dovrebbe essere quella che va dal 16 al 18 agosto.

PIENONE CON IL BOLOGNA - Procede spedita la vendita dei biglietti per il primo match casalingo della squadra di Sarri: al momento con il Bologna ci saranno 34600 paganti (10mila spettatori con il biglietto oltre agli abbonati), ma si conta di superare il tetto dei 40mila per un Olimpico sensazionale. Traguardo non da poco considerando il periodo estivo.