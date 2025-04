Lazio, Mandas in conferenza: "Mi sono sempre sentito un titolare"

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

Anche Christos Mandas ha parlato in conferenza, non solo mister Baroni. Ecco le parole in sala stampa del portiere greco.

Il lancio di oggetti? Ti ha condizionato?

Mi hanno colpito alla schiena, non ho sentito dolore, ma calore. Avevo un po' timore nel continuare. Non paura, nel calcio non esiste. Però quando ero vicino alla linea temevo potessero lanciarmi altre cose. La mia testa è rimasta comunque sempre dentro la partita.

Cosa avete provato negli ultimi giorni?

Si esce tutti insieme dai momenti difficili, le famiglie vanno avanti insieme. Noi siamo una grande famiglia e vogliamo continuare. Mancano partite importanti, tutti noi vogliamo giocare la Champions il prossimo anno.

In cosa sei cresciuto?

Da quando è arrivato il mister ho lavorato tanto, anche nella posizione dei piedi, nel rimanere alto sulle uscite. Lavoro molto bene anche con i preparatori dei portieri. In squadra ci sono giocatori di livello alto, bisogna fare per forza così, altrimenti non si può giocare.

Pensi ora di essere definitivamente il titolare?

Anche prima di giocare pensavo di essere un titolare. Non come una semplice parola, ma voglio farmi trovare sempre pronto. Ho giocato un po' in Europa e un po' in campionato, mi sono fatto trovare pronto. Così alziamo il livello sia io, sia Ivan. Entrambi lavoriamo forte in allenamento, questo è importante per entrambi. Io sempre pensato di poter giocare, mi sono sempre allenato così.