Lazio, Mandas svela: "Trattativa lunghissima. La mia idea era..."

Christos Mandas e la lunga trattativa con la Lazio in estate. La racconta lo stesso portiere greco che, nel corso di un'intervista a Betarades.gr, ha svelato: "Sono andato a Roma con il signor Lysandros (dirigente dell'OFI Creta, ndr) e mio padre. Ho aspettato ore fuori dagli uffici del club ma non è arrivato nessuno. Dovevo tornare in prestito all'OFI. Le trattative sono durate tre giorni e ho aspettato per svolgere le visite mediche. Per me era meglio restare a Roma per entrare nei nuovi schemi e per imparare la lingua. Mi piaceva l’idea di tornare in prestito all’OFI, era la mia idea. Invece da quando sono arrivato a Roma non sono più partito. Non sono riuscito neanche ad andare a trovare i miei genitori, sono venuti loro qui".