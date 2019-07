Lazio, Mandelli: “Io terrei Caicedo, non tutti accettano la panchina..."

Paolo Mandelli, ex attaccante della Lazio e attuale allenatore della Primavera del Chievo, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3. Ecco il suo pensiero sul mercato dei biancocelesti, con una postilla sulla permanenza di Felipe Caicedo: “La Lazio si è mossa velocemente sul mercato e ciò aiuterà Inzaghi a partire con la rosa al completo per il ritiro di Auronzo di Cadore. E' una cosa positiva, perché permette ai giocatori di passare insieme tanto tempo e fare gruppo, cosa che magari durante l'anno viene meno. Inoltre il mister potrà iniziare da subito a lavorare a livello tattico, e magari trovare nuovi schemi di gioco, anche se il 3-5-2 dei biancocelesti ormai è un modulo consolidato. Sono sicuro che gli acquisti permetteranno di ampliare le soluzioni a disposizione di Inzaghi”.

SU CAICEDO: "La Società sta seguendo profili intriganti, sono scommesse che potrebbero fare la differenza nel corso di una stagione. Ma mi auguro che Caicedo alla fine rimanga, ovviamente purché sia motivato. Non è facile trovare un attaccante che accetti di partire dalla panchina. Lui ogni volta che è stato chiamato in causa ha fatto bene, dimostrando di essere importante. L'ultimo anno, comunque, è mancato qualcosa in fase realizzativa, ecco perché si stanno seguendo calciatori in grado di fornire cross e assist perfetti”.

