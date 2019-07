Lazio, Armini sulle orme di Nesta: “Sei sempre con me” - FOTO

Nesta è una bandiera. Il romano, laziale, capitano della propria squadra del cuore. Un simbolo, indimenticabile, di quello che a livello di trofei è stato il periodo più scintillante della storia della Lazio. Ma Nesta è anche un rimpianto, una fitta al cuore per ogni tifoso biancoceleste. I debiti, lo spettro del fallimento, quel trasferimento al Milan che ancora sanguina come una ferita aperta a distanza di ormai quasi 17 anni. Un lasso di tempo per il quale, ininterrottamente, sulla sponda biancoceleste del Tevere si è cercato qualcuno che potesse cancellare quella ferita: “È il nuovo Nesta”, si è sempre detto. Ora, sulle orme di quell'idolo, dal settore giovanile della Lazio sta germogliando il seme di un difensore che potrebbe prenderne finalmente le veci. Con umiltà, sacrificio e lavoro, perché Nicolò Armini è così, un ragazzo con i piedi per terra. Ma a volte è anche facile volare con la fantasia, e leggere il palindromo “N.A. 31-13 A.N.” non può che suscitare un brivido nei tifosi laziali. Il 31 della Primavera biancoceleste sta seguendo la strada dello storico 13 e, con una storia su Instagram pubblicata poco fa, non ha esitato a ricordarlo: “Sempre con me”, le parole di Armini, mentre sullo sfondo scorrono le immagini di Nesta con la maglia della Lazio. Un altro romano, laziale, è pronto a prendersi il suo posto in biancoceleste: il percorso che dovrà intraprendere è già stato tracciato.

