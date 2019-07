PAIDEIA - Lazio, ecco Vavro: completate le visite mediche - FOTO&VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 15.20 - Denis Vavro esce dalla Paideia, completate le visite mediche. Inizia di fatto la sua nuova avventura con la maglia della Lazio. Atteso ora il comunicato ufficiale, poi da martedì scatterà il raduno a Formello prima della partenza per Auronzo. Lavorerà da subito con i nuovi compagni di squadra, per rodare gli automatismi ed entrare nei meccanismi biancocelesti.

Ecco Denis Vavro, scattano le visite mediche. Il difensore arriva in Paideia intorno alle 13:00. Inizialmente le visite erano state programmate per le ore 09:00, ma a causa di un ritardo dello stesso Vavro nel prendere il primo volo utile, il tutto è slittato di qualche ora. Niente paura: Vavro è sbarcato a Roma. Gli accertamenti d’idoneità precederanno l’ufficialità dell’affare, concluso ieri con i suoi agenti a Formello. Lo slovacco è pronto, l’avventura con la Lazio sta per iniziare.

CLICCA QUI PER VEDERE L'ARRIVO DI VAVRO IN PAIDEIA

Pubblicato alle 12.50 del 4-7

CALCIOMERCATO LAZIO, L'IDENTIKIT DI VAVRO

CALCIOMERCATO LAZIO, LA SITUAZIONE DI LAZZARI

TORNA ALLA HOME PAGE