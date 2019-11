Lazio, Manfredini: "Che batosta contro il Celtic. Su Lazzari in nazionale..."

La Lazio ha sorpreso tutti, questa volta in negativo. Anche Christian Manfredini, ex centrocampista biancoceleste, ha voluto dire la sua sulla partita dell'Olimpico con il Celtic di Lennon. Poi un pensiero sulle convocazioni in nazionale e sul tema razzismo, tornato tristemente d'attualità nel mondo del calcio italiano: "La sconfitta della Lazio contro il Celtic è stata totalmente inaspettata" - ha detto a Radio Sportiva - "Ma la squadra di Inzaghi, non ha neanche giocato male, i gol subiti sono arrivati su due disattenzioni. Questa però è una brutta batosta che compromette la qualificazione. Ora testa al campionato. Stiamo ancora aspettando i big come Milinkovic e Luis Alberto, per ora la Lazio la sta trascinando Immobile con i suoi gol. Ciro è uno dei migliori attaccanti della Serie A, magari subisce qualche periodo di flessione ma adesso sta facendo, deve continuare così: la convocazione per gli europei potrebbe dargli la consacrazione definitiva". Poi sulla possibile convocazione di Lazzari in nazionale (il ct Mancini non l'ha convocato per le partite contro Armenia e Bosnia ndr) ha aggiunto: "Lazzari mi piace, Mancini lo seguiva già dai tempi della Spal: ha gamba, forza, e si sta guadagnando spazio ad alti liveli. Comunque da solo può far poco, per rendere al meglio ha bisogno dell'aiuto della squadra". Infine. Manfredini ha parlato anche di razzismo e del caso Balotelli: "Anche quando giocavo io venivano fatti i "buu" beceri, ma nessuno voleva sospendere le partite. Se c'è una regola che venga applicata dall'arbitro, non sono i giocatori a dover fermare il gioco".

