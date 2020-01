Lazio, Manzini esulta e si commuove: abbraccio a Immobile in lacrime

Non c'è abbraccio più forte, non c'è abbraccio più vero. Nell'esultanza a fine partita di Maurizio Manzini, la storia della Lazio, c'è tutta la sofferenza del popolo biancoceleste. Che come primo istinto ha quello di andare a ringraziare chi è stato capace di farlo gioire: Immobile. Quasi in lacrime lo storico team manager laziale, che ha vissuto tante ere accanto alla propria squadra del cuore. E da oggi potrà raccontare anche questa incredibile storia: quella volta in cui Inzaghi riuscì a battere il record di Eriksson, arrivando a 10 vittorie consecutive in campionato grazie al gol di Ciro contro il Napoli. Sembra quasi una favola Maurizio. Invece no, è la splendida realtà.

LAZIO - NAPOLI, LA COREOGRAFIA DELLA NORD

LAZIO - NAPOLI, TUTTI I RECORD DI INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME