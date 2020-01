Lazio, altri record: vittorie e punti nel girone d'andata. E il titolo d'inverno...

La Lazio inanella record su record. Inzaghi riscrive la storia della Lazio, migliorando la serie di vittorie consecutive della squadra del 1998-99 con il decimo successo. Superato Eriksson, nel giorno in cui la Lazio ha omaggiato il 120esimo compleanno con la maglia proprio di quella stagione. I tre punti contro il Napoli portano i biancocelesti a quota 42 in classifica, uguagliando, in questo caso, il record di Petkovic del 2012-13. Nella partita contro il Verona, che sarà recuperata il 5 febbraio, c'è la possibilità di ottenere anche questo questo primato in solitaria. Inoltre l'aver abbattuto il tabù Napoli che durava dal maggio 2015, regala un'altra opportunità. In caso di contemporanea sconfitta di Inter e Juventus contro Atalanta e Roma e di vittoria della Lazio sul Verona, Immobile e compagni sarebbero campioni d'inverno per la classifica avulsa. Un girone straordinario che lascia aperti scenari incredibili.

