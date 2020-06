Lazio, Marani: "Prima dello stop una marcia trionfale. Scudetto? Deciderà lo scontro diretto"

Nello speciale di Sky Sport per la ripartenza della Serie A Matteo Marani ha fatto un focus sulla Lazio. Le sue parole di elogio verso la squadra di Inzaghi: "Proprio ai nostri microfoni Inzaghi ci disse che alla Lazio non mancava nulla per vincere lo Scudetto. Il clima e la sensazione era che la squadra fosse in crescendo nella rincorsa, come indicavano anche i numeri. La Lazio ha perso l'ultima volta il 25 settembre contro l'Inter, due delle prime cinque partite, tra l'altro inspiegabili: la partita di Ferrara pur rivedendola non capisco come possa essere andata così e in parte anche quella di San Siro. Da quel momento 21 gare con 17 vittorie, è stata una marcia trionfale. Credo che molto deciderà lo scontro diretto molto, perché penso all'Inter che ha perso le due partite più importanti contro Lazio e Juventus e questo ha cambiato la classifica. Ancora alla fine del girone d'andata per esempio i nerazzurri erano avanti alla Lazio. Bisogna poi capire l'ambiente Juventus e la mia impressione è che non ci sia traccia di Sarri".

