Lazio, Marchegiani nella top 10 anni ’90 di Transfermarkt - FOTO

Transfermarkt ha stilato la classifica dei portieri più costosi degli anni ’90 e tra questi, al terzo posto, figura il nome di un ex portiere biancoceleste: Luca Marchegiani. La Lazio lo acquistò dal Torino nella stagione 1993/94 per 7 milioni di euro, da qui partì la sua avventura con l’aquila sul petto che durò per dieci anni concludendosi nel 2003. Tanti i trofei vinti con la maglia biancoceleste dallo scudetto alla Supercoppa Uefa passando per la Coppa delle Coppe e due Coppe Italia e altrettante Supercoppe Italiane, divenendo il portiere con più presenze nella storia del club. Di seguito la classifica completa che vede al primo posto Angelo Peruzzi acquistato dall’Inter per 19 milioni.

Chi lo ha detto che il mercato portieri è poco entusiasmante? Negli anni '90, l'Inter non ha badato spese per salvaguardare la propria area di rigore.#TMmercato #TMdatabase #TMamarcord pic.twitter.com/biyMqf9mI9 — Transfermarkt.it (@TMit_news) November 27, 2021

